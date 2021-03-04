Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Djaniny'nin 24. dakikada attığı golle Trabzonspor maçı 1-0 yapsa da 39. dakikadar rakip takımın oyuncusu Yusuf Erdoğan penaltı vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarının tek golü bordo mavililerden geldi. Anastasios Bakaseras 73. dakikada attığı golle maçı 2-1 yaptı.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 2-1 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor, 27. maçı sonunda puanını 51'e yükseltirken Kasımpaşa ise 27. maçı sonunda 29 puanda kaldı.