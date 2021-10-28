Kasımpaşa 2 - 0 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti Süper Ligin 11.haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Sadiku ve Umut Bozok'un attığı gollerle 2-0 yendi. Kasımpaşa bu sonuçla 8 maç sonra 3 puanla tanıştı.

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Süper Ligin 11.haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. 53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0. 74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa) Kasımpaşa Spor Kulübüyeni malatyaspor