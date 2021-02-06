Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.02.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Atakaş Hatayspor
|1
|4
Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 13:30
Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Kerem Ersoy(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 13. Dusko Tosıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 5. Isaac Sackey, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 19. Muhammed Mert, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|38
|16
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|34
|6
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|23
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|17
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.0021
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|06.02.0021
|Kasımpaşa
|1-2
|Hatayspor
|06.02.0021
|Başakşehir FK
|Fatih Karagümrük
|06.02.0021
|Alanyaspor
|Çaykur Rizespor
|07.02.0021
|BB Erzurumspor
|Kayserispor
|07.02.0021
|Denizlispor
|Antalyaspor
|07.02.0021
|MKE Ankaragücü
|Sivasspor
|07.02.0021
|Beşiktaş
|Konyaspor
|08.02.0021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.0021
|Gaziantep FK
|Göztepe