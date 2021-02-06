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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.02.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

KASIMPAŞA ATAKAŞ HATAYSPOR
Kasımpaşa Atakaş Hatayspor
1 4

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 13:30

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Kerem Ersoy(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 13. Dusko Tosıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 5. Isaac Sackey, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 19. Muhammed Mert, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş22143549264523
4Trabzonspor2211652824394
5Alanyaspor22115638223816
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK229853528357
8Fatih Karagümrük229763529346
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Göztepe226883228264
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Kasımpaşa237511253626-11
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Başakşehir FK226610274024-13
17Kayserispor226511162723-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor224513214017-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.0021FenerbahçeGalatasaray
06.02.0021Kasımpaşa1-2Hatayspor
06.02.0021Başakşehir FKFatih Karagümrük
06.02.0021AlanyasporÇaykur Rizespor
07.02.0021BB ErzurumsporKayserispor
07.02.0021DenizlisporAntalyaspor
07.02.0021MKE AnkaragücüSivasspor
07.02.0021BeşiktaşKonyaspor
08.02.0021Yeni MalatyasporTrabzonspor
08.02.0021Gaziantep FKGöztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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