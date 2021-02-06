Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.02.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Kasımpaşa Atakaş Hatayspor 1 4 Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 13:30

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Kerem Ersoy(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 13. Dusko Tosıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 7. Anıl Koç, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 28. Furkan Külekçi, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 5. Isaac Sackey, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 19. Muhammed Mert, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 16. Mesut Çaytemel, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 5 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 17 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları