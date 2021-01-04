Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 16. hafta maçları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile sonlanıyor. Haftanın kapanış maçında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa, mutlak galibiyet peşinde. Fenerbahçe ise Başakşehir maçında alınan galibiyetin ardından tekrar çıkışa geçmek istiyor. Kasımpaşa, 15 maçta 19 puan toplayarak ligin 13. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe ise 14 maçta 26 puan ile 6. sıradaki yerini aldı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasının son maçı Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ