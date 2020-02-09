Merakla beklenen Kasımpaşa, Galatasaray mücadelesinin kadrosu şekillenmeye başladı. Galatarasay ilk 11'lerini açıkladı.

KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

KASIMPAŞA İLE GALATASARAY KAÇINCI KEZ OYNAYACAK?

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 63 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray evinde 1-0'lık skorla kazanmıştı.