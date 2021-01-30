Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 30.01.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Hes Kablo Kayserispor
|0
|1
Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 13:30
Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Hüseyin Göçek(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Erkan Engin(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca
Yedekler
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|3
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|Hatayspor
|30.01.2021
|Alanyaspor
|Sivasspor
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-0
|Kayserispor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Denizlispor
|Göztepe