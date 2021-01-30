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Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 30.01.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

KASIMPAŞA HES KABLO KAYSERİSPOR
Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor
0 1

Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 13:30

Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Erkan Engin(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray21133543184225
3Fenerbahçe20133442234219
4Gaziantep FK219843526359
5Alanyaspor20104634203414
6Trabzonspor209652523332
7Hatayspor209562925324
8Fatih Karagümrük218763329314
9Yeni Malatyaspor217772726281
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Kasımpaşa217410233125-8
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK20668263224-6
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
30.01.2021Başakşehir FK Hatayspor
30.01.2021Alanyaspor Sivasspor
30.01.2021Fenerbahçe Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-0Kayserispor
31.01.2021Gençlerbirliği Antalyaspor
31.01.2021Beşiktaş Trabzonspor
31.01.2021BB Erzurumspor MKE Ankaragücü
31.01.2021Denizlispor Göztepe
Tayfun Altuntaş
Editör
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