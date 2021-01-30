Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 30.01.2021 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor 0 1 Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 13:30

Kasımpaşa Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Erkan Engin(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 7. Anıl Koç, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 2. Berk Çetin, 14. Gılbert Koomson, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 30. Armın Hodzıc, 34. Doğucan Haspolat, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 3 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları