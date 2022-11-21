Kasımpaşa Şenol Can'dan boşalan göreve Selçuk İnan'ı getiriyor

Kasımpaşa Kulübü, şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

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Kasımpaşa Şenol Can'dan boşalan göreve Selçuk İnan'ı getiriyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

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Kötü gidişe dur demek için Şenol Can ile yollar ayrılmıştı

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

KAYNAK: AA

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