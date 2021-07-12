Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacakİstanbullular dikkat 9 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 12 Temmuz Pazartesi? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Silivri su kesintisi!2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?Demediklerini bırakmayıp ardından barışmışlardı! İşte Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması!Dolar ve euro kuru hafta düşüşle merhaba dedi! Serbest piyasada dolar - euro kuru ne kadar, kaç TL? 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta 2021? https://ais.osym.gov.tr başvuru yap!Türkiye tatilleri Rus basınında! "Türkiye paket tur fiyatları sudan ucuz"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi'ne yarı finalde veda etmek zorunda kalan Kasımpaşa U19 ve Fenerbahçe U19 takımları üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu maçı merak eden sporseverler Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor.

Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Kasımpaşa U19 takımı Galatasaray U19'la karşılaşmış ve 1-0 yenilerek final şansını kaybetmişti. aynı şekilde yarı final aşamasında Trabzonspor U19 takımına 2-1 yenilen Fenerbahçe U19 takımı da final hakkı kazanamamıştı. Bu iki takım üçüncülük mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA U19 - FENREBAHÇE U19 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe U19 takımları arasında oynanacak olan Süper Lig U19 Gelişim Ligi üçüncülük 12 Temmuz Pazartesi günü bu akşam saat 20.00’da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Zorlu maç A Spor'dan kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT