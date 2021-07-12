U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Kasımpaşa U19 takımı Galatasaray U19'la karşılaşmış ve 1-0 yenilerek final şansını kaybetmişti. aynı şekilde yarı final aşamasında Trabzonspor U19 takımına 2-1 yenilen Fenerbahçe U19 takımı da final hakkı kazanamamıştı. Bu iki takım üçüncülük mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa U19 - Fenerbahçe U19 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA U19 - FENREBAHÇE U19 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe U19 takımları arasında oynanacak olan Süper Lig U19 Gelişim Ligi üçüncülük 12 Temmuz Pazartesi günü bu akşam saat 20.00’da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Zorlu maç A Spor'dan kanalından canlı olarak yayınlanacak.