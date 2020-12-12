Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 12. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor ile 11.12.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?
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Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Yukatel Denizlispor
|3
|2
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Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.12.2020 19:00
Kasımpaşa Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Ramazan Keleş(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 21. Kevın Varga
Yedekler
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 34. Doğucan Haspolat, 41. Berat Kalkan, 7. Anıl Koç, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 20. Recep Niyaz, 91. Fabıano Leısmann, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 11. Murıs Mesanovıc, 10. Ismail Aissati, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Kenan Atik
Süper Lig 12. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|23
|14
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|11
|4
|6
|1
|17
|10
|18
|7
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|7
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|17
|7
|8
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|9
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|10
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|11
|Hatayspor
|9
|4
|3
|2
|10
|12
|15
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|13
|Trabzonspor
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|13
|-3
|14
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|15
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|-3
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|17
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|9
|-9
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları
|11.12.2020
|Kasımpaşa
|3-2
|Denizlispor
|12.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Konyaspor
|12.12.2020
|Kayserispor
|Trabzonspor
|12.12.2020
|Hatayspor
|Fatih Karagümrük
|12.12.2020
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|12.12.2020
|Çaykur Rizespor
|Göztepe
|13.12.2020
|Alanyaspor
|Beşiktaş
|13.12.2020
|Başakşehir FK
|Gaziantep FK
|13.12.2020
|BB Erzurumspor
|Gençlerbirliği
|14.12.2020
|Sivasspor
|Antalyaspor