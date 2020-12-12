Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor ile 11.12.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Kasımpaşa Yukatel Denizlispor 3 2 Kasımpaşa Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.12.2020 19:00

Kasımpaşa Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 21. Kevın Varga

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 34. Doğucan Haspolat, 41. Berat Kalkan, 7. Anıl Koç, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 20. Recep Niyaz, 91. Fabıano Leısmann, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 11. Murıs Mesanovıc, 10. Ismail Aissati, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Kenan Atik

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 23 14 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 11 4 6 1 17 10 18 7 6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 7 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 17 7 8 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 9 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 10 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 11 Hatayspor 9 4 3 2 10 12 15 -2 12 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 13 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 13 -3 14 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 15 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 17 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 9 -9 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları