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Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor ile 11.12.2020 19:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

KASIMPAŞA YUKATEL DENİZLİSPOR
Kasımpaşa Yukatel Denizlispor
3 2

Kasımpaşa Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.12.2020 19:00

Kasımpaşa Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 5. Tarkan Serbest, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 30. Armın Hodzıc, 21. Kevın Varga

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 20. Alan Lıma Carıus, 28. Furkan Külekçi, 99. Oğuzhan Özcan, 34. Doğucan Haspolat, 41. Berat Kalkan, 7. Anıl Koç, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 20. Recep Niyaz, 91. Fabıano Leısmann, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 11. Murıs Mesanovıc, 10. Ismail Aissati, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Kenan Atik

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor117222062314
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe117222213239
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe114611710187
6Kasımpaşa125341615181
7Fatih Karagümrük114521912177
8Konyaspor10433127155
9Gaziantep FK103611513152
10Başakşehir FK114341716151
11Hatayspor9432101215-2
12Yeni Malatyaspor10343111313-2
13Trabzonspor11344131613-3
14Antalyaspor11344121613-4
15Çaykur Rizespor10334131612-3
16Sivasspor1024491210-3
17Kayserispor102356129-6
18BB Erzurumspor1123611209-9
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü90277162-9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları

11.12.2020Kasımpaşa3-2Denizlispor
12.12.2020MKE Ankaragücü Konyaspor
12.12.2020Kayserispor Trabzonspor
12.12.2020Hatayspor Fatih Karagümrük
12.12.2020Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
12.12.2020Çaykur Rizespor Göztepe
13.12.2020Alanyaspor Beşiktaş
13.12.2020Başakşehir FK Gaziantep FK
13.12.2020BB Erzurumspor Gençlerbirliği
14.12.2020Sivasspor Antalyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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