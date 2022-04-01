Kasımpaşa 2 – 1 Gaziantep FK | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadele, Kasımpaşa'nın son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini Muleka ve son dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti. Antep ekibinin golü ise Djilobodji'den geldi.
Karşılaşmada Kasımpaşa'dan Hajradinovic 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Gaziantep FK'da 65. dakikada Djilobodji takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan bu sonuçla Kasımpaşa, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.