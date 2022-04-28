Kasımpaşa 2 – 3 Medipol Başakşehir | Maç sonucu

7. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, ceza yayı önündeki Eysseric'e pasını attı. Açısını düzelten Eysseric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Trezeguet'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Gulbrandsen kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ön direğe yaptığı ortada Fall kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Gulbrandsen'den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutu savunmadan döndü, bir kez daha topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-1 önde tamamladı.

51. dakikada Medipol Başakşehir'in Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile girdiği mücadelede sonrasında yerde kalınca kazılan penaltı atışını 52. dakikada Deniz Türüç kullandı. Deniz'in yerden köşeye kullandığı atışta kaleci Ertuğrul'un eline de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

61. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Caiçara'dan aldığı pasla rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Gulbrandsen, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Eysseric'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Travnik gelişine vurdu, ceza sahasında yerde seken topa Muleka kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

83. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Mahmut sol kanattaki Serdar'a pasını attı. Serdar'ın gelişine ceza sahasına çevirdiği topa Gulbrandsen yatarak vurdu, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasındaki Umut'a pasını attı. Umut'un ayak içi şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar'ın ayak içiyle uzak köşeye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka (Dk. 46 Umut Bozok), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Eysseric, Mabil (Dk. 46 Travnik), Muleka

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte (Dk. 77 Salih Uçan), Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 90 Chadli), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Gulbrandsen (Dk. 90 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 28 Gulbrandsen, Dk. 45 Trezeguet, Dk. 52 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Fall, Dk. 78 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tolga Ciğerci, Dk. 90+1 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)