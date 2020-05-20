Kasımpaşa'dan koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edilince tedavi altına alınmışlardı.

Kasımpaşa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün daha önce test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun da yer aldığı yeni bir test uyguladığını belirtti.

Açıklamada 2 futbolcunun da testlerinin negatif çıktığı müjdesi verildi.

"2 FUTBOLCU DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM SONUÇLAR NEGATİF TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüö futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Saygılarımızla"

Kasımpaşa'nın konuya ilişkin paylaşımı: