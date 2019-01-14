Kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne?
Kasımpaşa 2018- 2019 ara transfer döneminde Haris Hajradinovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Peki Kasımpaşa'ın transferi Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne? sizler için araştırdık . işte kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic'in biyografisi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5 + 1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. Futbolseverler de bu ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.Kasımpaşa'ın transferi Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne? sizler için araştırdık . işte kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic'in biyografisi,
HARİS HAJRADOVİÇ KİMDİR?
Doğum tarihi: 18 Şubat 1994
Doğduğu il: Prilep / Makedonya
Yaş: 24
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek
Performans: 174 maç 39 gol 25 asist
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