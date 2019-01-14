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Kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne?

Kasımpaşa 2018- 2019 ara transfer döneminde Haris Hajradinovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Peki Kasımpaşa'ın transferi Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne? sizler için araştırdık . işte kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic'in biyografisi

Kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5 + 1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. Futbolseverler de bu ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.Kasımpaşa'ın transferi  Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne? sizler için araştırdık . işte kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic'in biyografisi,

HARİS HAJRADOVİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1994
Doğduğu il: Prilep / Makedonya
Yaş: 24
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek
Performans: 174 maç 39 gol 25 asist

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattıKasımpaşa, Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı

 

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