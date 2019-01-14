Kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5 + 1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. Futbolseverler de bu ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.Kasımpaşa'ın transferi Haris Hajradinovic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne? sizler için araştırdık . işte kasımpaşa'nın transfer ettiği Haris Hajradinovic'in biyografisi,

HARİS HAJRADOVİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1994

Doğduğu il: Prilep / Makedonya

Yaş: 24

Boyu: 1,78 m

Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek

Performans: 174 maç 39 gol 25 asist