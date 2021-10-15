Kasır ne demek, TDK'ya göre Kasır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kasır ne demek? Kasır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kasır kelimesi. Peki kasır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kasır nedir, kasır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KASIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kasır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kasır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kasır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köşk



KASIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Padişah bu kasırdan donanmanın sefere çıkışını izlermiş.

