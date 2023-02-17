Kassim Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kassim Hadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kassim Hadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kassim Hadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kassim Hadji 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kassim Hadji Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kassim Hadji, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kassim Hadji'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kassim Hadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kassim Hadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kassim Hadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kassim Hadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ain Sud

1 Temmuz 2021 yılında Stade Nyonnais

Kassim Hadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kassim Hadji şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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