Kastamonu'da kırmızı alarm! O ilçede ev ziyaretlerine yasak getirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde günden gün artan koronavirüs vakaları için kısıtlamalar genişletildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son 1 ay içerisinde gerek seyahatle ilçeye gelip giden gerek ev ziyaretleri, taziye gibi kalabalık ortamların oluşturduğ bulaş riski nedeniyle artan vaka sayılarının yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Pişkin, aldıkları yeni kararla ez ziyaretlerine geçici süreliğine yasak getirildiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR ÖNLEMLERİNİ YETERİNCE ALMIYOR

Kaymakam Pişkin, şöyle konuştu: “Kıymetli Tosyalı hemşehrilerim, ilçemizdeki vaka sayılarında son 1 ay içerisinde hızlı bir artış var. Bu artışta, Türkiye genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışın da elbette payı var. Çünkü ilçe dışından ve bilhassa büyükşehirlerden yapılan geliş-gidişler vaka sayılarımızın artmasında büyük etken. Yakın zaman içerisinde Devletimizce ülke genelinde bir “seyahat kısıtlaması” kararı alınacağını umuyor ve tedbir sonrasında bu etkenin önem kaybedeceğini düşünüyorum. Fakat bu artışta yerelde, yani kendimizden kaynaklı nedenler çok daha belirleyici. Maske-mesafe-temizlik temel kuralında maske alışkanlığının artık oturduğunu, vatandaşlarımızın büyük oranda maske kullanımına dikkat ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bununla birlikte mesafe ve temizlik kuralları için aynı şeyi söyleyemiyoruz, henüz arzu edilen farkındalık düzeyine gelebilmiş değiliz. Bunun haricinde, yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimiz, artışta özellikle ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan altın günü, kısır günü, çay günü gibi sosyal amaçlı bir araya gelmelerin payının büyük olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca komşu, akraba ve hasta ziyaretlerinden de yine kadınlarımızın imtina etmediğini, pozitif ve temaslı olan vatandaşlarımızın öykülerinden anlıyoruz. Buradan hareketle, Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yarın alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın. Değerli Tosyalı kardeşlerim, hep birlikte mücadele etmemiz gereken virüs illetinden en az zararla kurtulabilmemiz için toplumumuzun her kesiminden daha fazla duyarlılık beklentisi içerisinde olduğumuzu belirterek sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’a emanet olun”