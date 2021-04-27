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  3. Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Dün gece saatlerinde Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının sonuçları gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde kedi, köpek gibi küçük hayvanların beslendiği odunluktan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan evlere de sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bazı evlerinde yıkılarak enkaza dönüştüğü görüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

Kastamonu'da korkutan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu!

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