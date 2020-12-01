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  3. Kastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi

Kastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde odun taşımak amacıyla ormana giden şahıs devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi

Kastamonu Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde odun taşıma amaçlı ormanlık alana giden 46 yaşındaki İsmail Uğurlu idaresindeki 37 DR 614 plakalı Fiat marka traktör, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu devrildi.

Engebeli arazi olması nedeniyle devrilen traktörün altında kalan İsmail Uğurlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, 2 çocuk babası İsmail Uğurlu'nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da odun taşıyan şahıs devrilen traktörün altında can verdi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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