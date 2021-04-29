Kastamonu'da pandemi denetimleri! Tedbirlere uymayanlara ceza yağdı: 139 kişiye para cezası

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 22-28 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 5, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 26, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 10 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye toplam 194 bin 191 lira idari ceza uygulandığı belirtildi.

Ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 19 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği, bu kişilerden 5'i hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, diğer kişiler hakkındaki sürecin ise devam ettiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı