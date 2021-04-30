SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından alkol yasağı açıklaması!2021 Anadolu Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101011129Kütahya'da trafik kazası can aldı: İki tır çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı!Kosovalı hemşireler isyan etti! Seslerini duyurabilmek için protesto düzenledilerUyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktıBelediye Başkanı vatandaşlara seslendi! "Lütfen evde kalalım"Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Tanzanya'ya yetimhane açıldı2021 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410533Yakalanacaklarını anlayınca panik oldular! Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılarTam kapanmanın ardından İzmir sessizliğe büründü
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte giriş, çıkışlar kontrol altına alındı.

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında getirilen 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Tosya ilçe merkezine giriş çıkışlar kolluk kuvvetlerince kontrol altına alındı. İlçeye giriş çıkışların kontrol noktalarında konuşlanan polis ve jandarma ekipleri, ilçeye giriş çıkış yapan tüm araçları durdurarak denetim yapıyor. Şehir merkezine giriş çıkışlarda ise geçişler sadece özel izinli araçlara ve kişilere izin veriliyor. İzni olmayan araçların ve şahısların geçişine izin verilmezken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılıyor.

Tosya ilçesinin tüm giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ile birlikte güvenlik güçleri D-100 Karayolu uygulama noktasında da denetim yapıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

Kastamonu'da tam kapanma denetimleri! Tosya giriş çıkışları kontrol altına alındı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT