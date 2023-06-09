Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çılan hırsızlar, duvara "nasıl çaldık" yazarak kayıplara karıştı.

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Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat sahibi Hakkı Hızar'a ait olan binaya giren hırsızlar, elektrik kablolarını çalarak kaçtı. Hırsızlar, duvara "nasıl çaldık" yazarak izlerini bıraktılar. Ertesi sabah inşaatta çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, elektrik kablolarının kesilerek çalındığını fark etti. Bunun üzerine Çağlayan, inşaatın sahibi Hakkı Hızar'ı arayarak durumu bildirdi ve polise suç duyurusunda bulunmak için karakola gitti.

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Emek hırsızlığı

Yalın Çağlayan, olayın ardından şaşkınlığını dile getirerek, "Buraya emek verdik, 20 gündür çalışıyorduk. Müteahhit firma da işin bir an önce bitirilmesini istiyordu. İşin büyük bir kısmını tamamlamıştık. İnşaata geldiğimizde elektrik kablolarının ve tesisattaki kabloların çalındığını fark ettik. Kablolar kesilmiş ve borulardan çıkarılmış Bu kadar pişkinlik, emek hırsızlığı yapmışlar ve bir de not bırakmışlar. İlk başta çok önemsemedik, ancak yazıyı görünce bunu duyurmak istedik. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Emek hırsızlığı kolay bir şey değil. Bu tür suçların caydırıcı cezalar almasını istiyoruz. Müteahhit arkadaşımız bir kısmı için tazminat vermeyi kabul etti, ancak bu yazıyı görünce çok üzüldüm. Bu kadar basit olmamalı. Emeğimiz bir gecede hırsızlar yüzünden heba oldu. Diğer işlerimize de bakmamız gerekiyordu, ancak bayram arifesinde bunları yapamıyoruz. Cezaların etkili olmasını istiyoruz. Eğer bu hırsızlar kameraya yakalanamazlarsa, en azından dışarıda rahatça dolaşmamaları gerekiyor. Eğer bir şey duyulursa bize veya yetkililere haber versinler. Burada 15-20 gündür çalışıyoruz, işimizi bitirmeye çalışıyoruz, sıvacılar da peşimizden gelecekti. Hırsızlar oldukça profesyonel davranmışlar, merdivenlerle yüksek yerlerdeki kablolarımızı bile almışlar" şeklinde konuştu.

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Çağlayan, hırsızların bıraktığı notun tekrar geleceklerini ima ettiğini belirtti ve "Yazdıkları notta tekrar geleceklerini söylüyorlar. Üst tarafa başka bir şey yazmak istemişler, ancak sonra silmişler. Okumak için uğraştık, ancak yazıyı okuyamadık. Sanırım oradaki yazıyı beğenmediler ve alt tarafına bu notu bıraktılar" dedi.

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"Çok mağdur olduk"

İnşaatın müteahhidi Hakkı Hızar ise daha önce benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Sabah inşaata geldiğimizde elektrikçi arkadaşımız kabloların çalındığını söyledi. Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Sanırım bu bölgeyi bilen kişiler tarafından yapıldı. Cide'de böyle şeyler yapan kişilerin olduğunu biliyoruz. Bu sorunu çözmeliyiz. Çok mağdur olduk ve işimiz gecikti. Bina yapıldı, ancak bu durum kalıcı olmayacak, işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak büyük bir mağduriyet yaşadık. Allah korusun, o sırada oradaydık ve hırsızlarla karşılaşabilirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz, gerçekten mağdur olduk. Önlem olarak inşaata güvenlik kameraları takacağız" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

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