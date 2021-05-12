Kastomunu'daki İsmail köyünde hiç vaka yoktu! Cuma namazında virüs bulaştı, 6 kişi öldü!

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan İsmail köyü, pandemi sürecinin başlangıcından bu yana dek hiç vaka görülmemesiyle övünürken yaklaşık 45 gün önce, diş tedavisi için İnebolu'daki bir kliniğe giderek virüs kapan şahıs, cuma namazına katılınca 8 kişiye virüs bulaştırdı. Namaz kılındıktan birkaç gün sonra öksürük ve beraberinde ateş belirtileri üzerine test veren şahsın Kovid-19 virüsü taşıdığı belirlendi. Ardından filyasyon ekipleri İsmail köyüne gelerek olayın ortaya çıkmasını sağladı.

40 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cuma namazı için oluşturulan cemaatte bulunanlarda öksürük ve ateş görülmesi üzerine filyasyon ekiplerince cami cemaatinden alınan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve yaklaşık 40 gün süren tedavi gören Yüksel Yüksel, Nedim Güleryüz, Yüksel Gülcü, Kadir Aral, Hayrettin Çelebi ve Bekir Bozkurt, hayatını kaybetti.

Köy sakinleri kendilerini izole altına alınırken, sokaklarda hiç kimsenin olmaması dikkat çekti Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıkladığı 100 bin kişide görülen korona virüs güncel haritasında Kastamonu, 100 bin nüfusa karşılık 340,08 olan vaka oranı ile vakaların en çok görüldüğü ikinci il oldu.

"ŞU ANA KADAR 6 KİŞİ VEFAT ETTİ, HEPSİ CAMİ CEMAATİ"

Cuma namazı için oluşturulan cemaatte şu ana kadar koronavirüse yakalanan 6 cami cemaatinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çatalzeytin’in İsmail Köyü Muhtarı Emrah Köse, "Pandemide elimizden geldiği kadar milleti çarşıya göndermemeye çalışıyoruz. Hem ben, hem de cami hocamız, vatandaşların ihtiyaçlarını yönelik pazar alışverişlerini devletimizin verdiği emirlere uyarak bizler yapmaya çalışıyoruz.

Pandemide bizim çok fazla vakamız olmadı ama vakalar da ölümle sonuçlanıyor. Cuma namazı için arkadaşlar cemaat oluşturmuş, köyümüzün hocası yoktu o zaman. Kendi aralarında namaz kılmak istiyorlar. İnebolu’da virüs kapan bir arkadaşımız, farkına varmıyor, sonra köyümüze geliyor ve burada Cuma namazı için oluşturulan cemaate de virüs bulaştırıyor. Köyümüzde ölenlerin hepsi de cami cemaati oluyor. Şu ana kadar 6 kişi vefat etti" dedi.