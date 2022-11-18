Katar, BAE ve Bahreyn'den BM ve Türkiye'ye tahıl teşekkürü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasından dolayı BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaları takdir ettikleri aktarıldı.

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Katar, BAE ve Bahreyn'den BM ve Türkiye'ye tahıl teşekkürü

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 4 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaları takdir ettikleri aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının yapılmasına ilişkin anlaşmanın uzatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Türkiye ve BM'nin yoğun çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ve Rusya'dan Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihracatının önünü açan 4 aylık sürenin dünyadaki gıda açıklarını gidermeye yardımcı olacağına işaret edildi.

BM VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Rusya ve Ukrayna'nın bu anlaşmaya dair çabaları olumlu karşılamalarının önemi de vurgulanan açıklamada, iki ülke arasında barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ve BM'nin anlaşmanın uzatılmasındaki çabalarından övgüyle bahsedildi.

Tahıl anlaşmasının 4 ay süreyle uzatılmasıyla gıda maddelerinde sorun yaşayan ülkelerin yükünü hafifletmesine katkı sunulacağının altı çizilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna'nın ön koşulsuz doğrudan müzakere sürecini başlatarak savaşı durdurmaları temennisine yer verildi.

KAYNAK: AA

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