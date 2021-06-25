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Katar vatandaşlık veriyor mu 2022? Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır?

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü imzalanmasının ardından Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır? sorularının yanıtları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Katar vatandaşlığı hakkında merak edilenler...

Katar vatandaşlık veriyor mu 2022? Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır?

Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolü imzalandı. 5 yıl için düzenlenen protokol Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan protokol Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar gün içerisinde en çok Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır? sorularını araştırmaya başladı. Bizler de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

KATAR VATANDAŞLIK VERİYOR MU?

Katar'da süresiz oturum izni alan yabancı uyruklu kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Katar vatandaşı olabilmek için başvurular Katar konsolosluğuna gerekli belgelerin teslim edilmesi ile yapılır.

Öte yandan Katar, vatandaşlarına her ay 30 bin dolar vatandaşlık maaşı ödemektedir. 

Katar için oturma iznini ülkeye girdikten sonra alabilirsiniz. Oturum izni aile birleşimi, ticari ve çalışma amaçlı gelen kişilere verilmektedir.

Katar bu yıl turist vizelerini açtı. Ülkeye 1 aydan uzun süreli seyahat edecek kişilerin seyahat vizesi alması gerekiyor. 

Katar vatandaşlık veriyor mu 2022? Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır?

KATAR VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Katar'ın vize politikası şöyledir;

BahreynBirleşik Arap EmirlikleriKuveyt,  Malezya (90 gün), Suudi Arabistan, Türkiye (90 gün), Umman ülkelerindeki vatandaşlar Katar'a ziyaretlerinde vize almaları gerekmiyor. Katar'a girmek için kimlik kartlarını kullanabilirler.

Bu çerçevede, Türk vatandaşları Katar’a girişlerinde vizeden muaftır.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının ise 2017 yılından beri Katar'a seyahatleri yasaktır.

Katar vatandaşlık veriyor mu 2022? Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır?

Katar vatandaşlığı alabilmek için uzun süreli vize talep adımları tamamlanır. Ardından oturum alınır. Oturumun süresiz hale dönüşmesinin akabinde de vatandaşlık için başvuruda bulunulur. Direkt olarak vize ile beraber vatandaşlık talebinde bulunulmamaktadır.

KATAR VİZESİ NE KADAR 2022?

Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamillerinin 2 haftalık turistik vize almak için havaalanında ödemesi gereken vize tutarı 100 Katar Riyali olarak belirlenmiştir.

KATAR VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Katar ziyaretleriniz 30 günden fazla sürecekse Katar vizesi gereklidir. Vize için istenen evraklar listesinde yer alan belgeler şunlardır;

Konaklama rezervasyonu

Gidiş ve dönüş olmak üzere uçak bileti rezervasyonu

Seyahat sağlık sigortası

 

KATAR’IN VİZE İSTEDİĞİ /İSTEMEDİĞİ ÜLKELER

Diplomatik pasaportla Katar’a vize almadan giriş yapabilecek ülkeler şu şekildedir: • Azerbaycan • Brezilya • Bulgaristan • El Salvador • Gürcistan • Kıbrıs Cumhuriyeti • Ukrayna

Diplomatik veya resmi pasaportla Katar’a vizesiz giriş yapabilecek olan ülkeler şu şekildedir: • Birleşik Krallık • Cezayir • Fas • Fransa • İtalya • Portekiz • Tunus •

 

{TITLE_STRIP}Katarlı askeri personel ve askeri öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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