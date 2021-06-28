Katarlılar sınavsız tıp okuyacak haberi sonrası veliler harekete geçti! Kılıçdaroğlu ve haberi yapanlara büyük şok

Türkiye, YKS öncesi Katarlı öğrencilerin Türkiye'deki sınavsız olarak tıp eğitimi alacağı haberleri ile karışmıştı. Özellikle sosyal medyada yürütülen algı operasyonları ile öğrencilerin sınav öncesi moralleri bozuldu, kamuoyu yanlış bilgilerle meşgul edildi. Sözcü, Cumhuriyet ve birçok internet sitesi haberi yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da alet olduğu yalan haberi yapan T 24 özür mesajı yayımladı. Ancak bu duruma rağmen veliler, harekete geçti.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Ülkenin farklı yerinden 300'den fazla aile sınav öncesi çocuklarını moral bozukluğu ve motivasyon düşüklüğü yaşadığını ifade ederek haberi yapanlar ve yayanlar hakkında şikayetçi oldu.

"MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN HAYATIYLA OYNANDI"

Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Doğukan Yılmazer, sınava saatler kala Katarlı öğrencilerin üniversitelere sınavsız alınacağı şeklinde haberlerin ilgili devlet kurumlarınca çok kısa süre içerisinde yalanlansa da servis edilmeye devam edildiğini ifade ederek, "Bir haberle amaçlanan iktidarı yıpratmak olsa da doğrudan milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynandı. Bir gün sonra söz konusu habere ilişkin yayımlanan tekzip ve düzeltmeler ise insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Dünden bu yana görüştüğüm bütün ebeveynler ve eğitimcilerin ortak görüsüdür ki sınava giden saatlerde çocukların umutları gibi psikolojileriyle de oynanmıştır." dedi.

"ONLARI ANLIYOR VE ÜZÜLÜYORUM"

Doğukan Yılmazer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne, babalar dün gece çocuklarıyla yasadıkları diyalogların, mesajlaşmalarının fotoğraflarını gönderiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bana, onları anlıyor ve üzülüyorum. Bizler de o çocuklarla aynı yollardan geçtik. Gençlerin hayalleriyle oynamak bu kadar kolay olmamalı"

"2 MİLYONDAN FAZLA GENCİMİZE HAKSIZLIK EDİLDİ"

Avukat Yılmazer, mağduriyet oluştuğunu ifade ederek, çocukların motivasyonlarının düştüğünü ifade ederek, " Eğitimcilerden, psikologlardan görüşler aldım bu süreçte. Oluşan mağduriyet nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Bize başvuran ailelerden ücret almayacağız. Bu yalan, çarpıtma haber bir iki medya organının servisiyle kalsa belki bir parça etkisi daha düşük olabilirdi ancak ülkenin ana muhalefet partisinin lideri gibi üst düzey siyasetçiler hatta bazı üniversite profesörleri de paylaşınca gençlere sanırım yalnızca `inanmak` kaldı. Buradaki üzüntümüz siyasi parti liderlerinin de olayın aslını bilmeden böyle bir algı oluşturulmasına yardım etmesidir. 2 milyondan fazla gencimize haksızlık edildi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.