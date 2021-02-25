Katip Çelebi Üniversitesi'nde skandal! Rektör ve dekan dahil 27 kişi akraba çıktı!

İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi'nde görevli 27 kişinin birbiriyle akraba olması, sosyal medyada infial yarattı. Aralarında rektör, rektör yardımcısıü dekan ve öğretim görevlilerinin yer aldığı 27 kişinin akrabalık bağlarının tespiti ardından konuya ilişkin üniversite yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

'EŞ DOST ATAMALARI'

CHP Milletvekili Mahir Polat, konuya ilişkin olarak, binlerce vatandaşın sınavlarda alın teri dökerek atanmaya çalıştığı bu kadrolara, sırf akrabalık ilişkileri olduğu için birilerinin sınavsız gelmesini eleştirerek "Kul hakkından bahsedenler, eş dost atamaları için kul hakkı yiyor" dedi.

Başak Kaya'nın haberine göre, Polat'ın mecliste sunduğu soru önergesini yanıtlayan Rektör Prof. Saffet Köse, şube müdürlüğünden daha üst düzey görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sında, şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız atamaların gerçekleştirildiğini ve rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişi arasında akrabalık ilişkisinin tespit edildiğini ifade etti.