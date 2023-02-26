Katlego Mohamme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Mohamme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katlego Mohamme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katlego Mohamme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katlego Mohamme 10 Mart 1998 tarihinde Soshanguve, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katlego Mohamme Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Katlego Mohamme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Katlego Mohamme'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Katlego Mohamme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katlego Mohamme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katlego Mohamme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katlego Mohamme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Res.

19 Temmuz 2017 yılında Sertanense

30 Haziran 2018 yılında SuperSport Res.

2 Temmuz 2019 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2021 yılında Sundowns

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

Katlego Mohamme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katlego Mohamme şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Katlego Mohamme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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