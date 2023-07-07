Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte KDV'ye uygulanan artış, birçok hizmeti etkilemektedir. Bu hizmetler arasında noter hizmetleri, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk hizmetleri, pasaport harçları, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti işlemleri, vize harçları, diploma harçları, şans oyunları ve trafik harçları gibi birçok hizmet yer almaktadır.

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Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Katma Değer Vergisi (KDV) oranları bazı mal ve hizmetler için artırıldı. Yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.

Kararda belirtilen kapsamda olan hizmetler arasında noter hizmetleri, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk hizmetleri, pasaport harçları, diploma harçları, şans oyunları ve trafik harçları gibi birçok hizmet bulunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanan kişiler, yeni KDV oranlarına göre vergi ödemelerini gerçekleştireceklerdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar çerçevesinde bir dizi vergi artışı gerçekleştirildi. Bu kararın kapsamında yer alan düzenlemeler şunlardır:

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüzde 50 Artış Yapıldı

Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlarda yüzde 50 oranında artış yapıldı. Bu artış, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını etkilemektedir.

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şans Oyunlarında Artış

Şans oyunlarında vergi artışı gerçekleştirildi. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında vergi uygulanacak.

Tüketici kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. BSMV, bankaların elde ettikleri komisyon ve ücret kazanımları, sigorta şirketlerinin ise sigorta poliçeleri üzerinde gösterdikleri prim tutarlarından alınan bir vergidir.

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomotiv Sektörünü De Etkileyecek

Otomobillerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Bu artış, otomotiv sektörünü etkileyecek ve otomobillerin vergi yükünü artıracaktır.

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar 10 Temmuzda Yürürlükte

Yayınlanan karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemelerle birlikte ilgili sektörlerde ve vatandaşlar arasında vergi artışının etkileri görülecektir.

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