Katsuya İwatake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katsuya İwatake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katsuya İwatake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katsuya İwatake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katsuya İwatake 4 Haziran 1996 tarihinde Oita, Oita şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩武 克弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katsuya İwatake Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Katsuya İwatake, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Katsuya İwatake'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Katsuya İwatake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katsuya İwatake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katsuya İwatake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katsuya İwatake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2019 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2021 yılında Yokohama FC

Katsuya İwatake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katsuya İwatake şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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