Kavakpınar Mahallesi’nde nazım imar planı askıya çıkarıldı

Kavakpınar Mahallesi’nde Gülyalı Caddesi ile Havaalanı Bağlantı Yolu arasında kalan bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında ve internet sitesinde 1 ay süreyle askıya çıkarılarak ilan edildi.

İMAR TAPULARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Pendik Belediyesi onaylı imar planlarına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına ise devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Pendik Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınarak onaylanacak. Hak sahiplerine imar tapuları, imar planlarının kesinleşmesinin ardından Pendik Belediyesinin imar uygulamasın gerçekleştirmesiyle birlikte teslim edilecek.