Rusya'da korkutan tablo! Günlük koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı rekor tazelediRehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKesp ne demek, TDK'ya göre Kesp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe | 21.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Renan isminin anlamı nedir, Renan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?21 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kemandar isminin anlamı nedir, Kemandar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rehber isminin anlamı nedir, Rehber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ahter isminin anlamı nedir, Ahter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İhsan isminin anlamı nedir, İhsan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Kavakpınar’da uzun yıllardır beklenen imar planı onay aldı

Kavakpınar’da uzun yıllardır beklenen imar planı onay aldı

Kavakpınar’da uzun yıllardır devam eden imar sorunu, Başkan Ahmet Cin’in öncülüğünde çözüme kavuştu. Kavakpınar Mahallesi Gülyalı Caddesi ile Havaalanı Bağlantı Yolu arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandı.

Kavakpınar’da uzun yıllardır beklenen imar planı onay aldı

Pendik’te imar sorunların çözmeye devam eden Başkan Ahmet Cin’in gayretleri bir mahallede daha sonuç verdi. Başkan Cin’in yoğun girişimleri sonucu Kavakpınar Mahallesi Gülyalı Caddesi ile Havaalanı Bağlantı Yolu arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandı.

Onay verilen imar planları Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında ve internet sitesinde 1 ay süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek. Aynı zamanda vatandaşlara SMS yoluyla da bildirim yapılacak. İtirazı olan vatandaşlar ilan süresince itiraz dilekçelerini Büyükşehir Belediyesine verebiliyor.

İMAR TAPULARI VERİLECEK

Pendik Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına ise başladı. Çalışmalar tamamlandığında Pendik Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınarak onaylanacak. Kesinleşen imar planlarının ardından Pendik Belediyesi tarafından imar uygulamaları (parselasyon) yapılarak hak sahiplerine imar tapuları verilecek.

Kavakpınar’da uzun yıllardır beklenen imar planı onay aldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT