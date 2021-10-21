Kavakpınar’da uzun yıllardır beklenen imar planı onay aldı

Pendik’te imar sorunların çözmeye devam eden Başkan Ahmet Cin’in gayretleri bir mahallede daha sonuç verdi. Başkan Cin’in yoğun girişimleri sonucu Kavakpınar Mahallesi Gülyalı Caddesi ile Havaalanı Bağlantı Yolu arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandı.

Onay verilen imar planları Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında ve internet sitesinde 1 ay süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek. Aynı zamanda vatandaşlara SMS yoluyla da bildirim yapılacak. İtirazı olan vatandaşlar ilan süresince itiraz dilekçelerini Büyükşehir Belediyesine verebiliyor.

İMAR TAPULARI VERİLECEK

Pendik Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına ise başladı. Çalışmalar tamamlandığında Pendik Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınarak onaylanacak. Kesinleşen imar planlarının ardından Pendik Belediyesi tarafından imar uygulamaları (parselasyon) yapılarak hak sahiplerine imar tapuları verilecek.