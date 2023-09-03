Kavga Ettiğiniz Kişinin Bu Burçlara Sahip Olmasını İstemeyeceksiniz! O Burçlar kavgada…

Tartışmanın yeri ve zamanı belli olmaz. Hatta kiminle yapacağınızı dahi seçemeyebilirsiniz. Ancak eğer ki kavga ettiğiniz kişinin burçları o burçlar ise bunu bir kere daha düşünmelisiniz. Çünkü…

O Burçlar ile Kavga Ederken Bir Daha Düşünün

Bazı burçlar ile edeceğiniz kavga onlar tarafından hemen unutulur ve kısa sürede affedilebilirsiniz. Ancak bazı burçlar ise intikam peşinde koşacaktır. İşte bu nedenle kavga ettiğiniz kişinin burcunu öğrenmek sizlere bu anlamda büyük avantaj sağlayacaktır.

Kova, Terazi, Balık, Yay burcu gibi burçlar sizleri kolayca affedebilir. Aranızda geçenleri de hemen unutabilir. Ancak koç, ikizler gibi burçlar sizlerin kavgada çekinmeniz gereken burçlar olarak karşınıza çıkar. Çünkü kavgada yenseler veya yenilseler dahi her zaman arkanızda bir fırsat kollayabilirler. Onların unutmama iç güdüleri ve hırsları sizin yaşantınızda zor zamanlar yaşamanıza neden olabilir.