Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Bartın'da eğlence mekanı sahibi hayatını kaybetti

Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde yer alan, Hamam Sokak'taki eğlence mekanında gerçekleşti. Eren G. (30) ile Taha K. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine işletme sahibi Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmak amacıyla olaya müdahale etti. Öfkesinden adeta çılgına dönen gençlerden Eren G. hem Taha K.'a hem de Ayberk Karagöz'e silahla ateş ederek yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz'ün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobille kaçan katil Eren G., polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkiinde yakalandı.

Eren G'nin ırmağa attığını söylediği silah için, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri arama başlattı.