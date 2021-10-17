Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Bartın'da eğlence mekanı sahibi hayatını kaybetti
Ayberk Karagöz isimli işletme sahibi, kendi eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isteyince, iyi niyetinin kurbanı oldu. 31 yaşında olduğu bilinen genç işletmeci, çıkan arbede esnasında silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde yer alan, Hamam Sokak'taki eğlence mekanında gerçekleşti. Eren G. (30) ile Taha K. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine işletme sahibi Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmak amacıyla olaya müdahale etti. Öfkesinden adeta çılgına dönen gençlerden Eren G. hem Taha K.'a hem de Ayberk Karagöz'e silahla ateş ederek yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz'ün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobille kaçan katil Eren G., polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkiinde yakalandı.
Eren G'nin ırmağa attığını söylediği silah için, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri arama başlattı.