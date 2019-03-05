Bir dönem Hülya Avşar’la evli olan Kaya Çilingiroğlu’Son zamanlarda pide yemesiyle gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Şimdilerde ne yapıyor?

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu, Posta'ya verdiği röportajda gündeme, aşka ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Bir dönem Hülya Avşar’la evli olan Kaya Çilingiroğlu’nun söyledikleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki Kaya Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Türkiye’nin Hülya Avşar’ın eşi olarak tanıdığı Kaya Çilingiroğlu, 1964 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul'a döndü. Saint Michel Fransız Lisesi'nde lise eğitimine başlamasının ardından, iki yıl sonra Yıldız Lisesi'ne geçiş yaparak lise eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Tıp Fakültesine devam etmiştir ve fakülteyi dördüncü sınıfta bırakmıştır. 1985 yılından 1990 yılına kadar, balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleri yapmıştır. Yine bu süre içerisinde "2019" isimli bir radyonun ortaklığı ile bir GSM bayiliği ve başka bir reklam ajansına ortaklık yapmıştır.

1990 yılında Ayşem Saraçoğlu ile yaptığı evliliği bitirmiş ve 1993 yılında flört etmeye başladığı Hülya Avşar ile 1997 yılında Paris'te evlenmiştir. Bu evliliğinden, 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. Çift 2005 yılında boşanmış ve Kaya Çilingiroğlu 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlenmiştir. Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evlendiğinde 2,5 yaşında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde, çok sık bir şekilde magazin gündeminde kalmışlardır Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapan Çilingiroğlu, ardından Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca Çilingiroğlu'nun racketball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesidir