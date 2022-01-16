Kayak merkezinde çığ düştü! Kanadalı turistler kabusu yaşadı
Son dakika haberi... Kayseri Erciyes Dağı'nın Hisarcık kapı bölgesinde çığ düştü. Olaya ilişkin yapılan açıklamada 2 turistin kurtarıldığı, bir turistin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Son dakika haberi... Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı 3 turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre; turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları esnada çığ oluştu.
ÇIĞ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye Erciyes A.Ş. Arama Kurtaema ekibi ile AFAD, 112 ve Jak timleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarında 2 turist kar altından kurtarıldı. Fakat 1 turist yaşamını yitirdi.