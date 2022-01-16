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  3. Kayak merkezinde çığ düştü! Kanadalı turistler kabusu yaşadı

Kayak merkezinde çığ düştü! Kanadalı turistler kabusu yaşadı

Son dakika haberi... Kayseri Erciyes Dağı'nın Hisarcık kapı bölgesinde çığ düştü. Olaya ilişkin yapılan açıklamada 2 turistin kurtarıldığı, bir turistin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kayak merkezinde çığ düştü! Kanadalı turistler kabusu yaşadı

Son dakika haberi... Gaziantep'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için geldikleri öğrenilen Kanadalı 3 turist, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre; turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları esnada çığ oluştu.

ÇIĞ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye Erciyes A.Ş. Arama Kurtaema ekibi ile AFAD, 112 ve Jak timleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 2 turist kar altından kurtarıldı. Fakat 1 turist yaşamını yitirdi.

Kayak merkezinde çığ düştü! Kanadalı turistler kabusu yaşadı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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