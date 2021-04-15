Kayak severlerin gözdesi Erciyes’te kayak keyfi devam ediyor

Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi olarak parlayan bir yıldız olan Erciyes Kayak Merkezi, 26 milyon metrekare alanda 34 adet kayak pisti ile Türkiye'de ilk sırada yer alırken, kayak merkezinde mekanik tesisler ve pistler 7 Nisan 2021 itibari ile 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından kayak turizmi ve diğer etkinliklerin yönetildiği Erciyes Kayak Merkezi, son dönemdeki aldığı dünyada ilk en güvenli kayak merkezi sertifikası ile yarışmalardaki dereceleri sayesinde de kayak severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

PİST MİKTARINDA LİDER

Erciyes Kayak Merkezi aralarında çeşitli zorluk derecelerine sahip toplam 34 kayak pisti ile Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 19 mekanik tesisi ve donanımı ile konuklarına kayak sporu konusunda nitelikli ve profesyonel hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi, amatör ve profesyonel bütün kayakçıları kendine çekmeyi başarıyor.

SERTİFİKALI, ÖDÜLLÜ VE ETKİN KAYAK MERKEZİ

Korona virüs önlemleri kapsamında sürekli kontroller yapılmaya devam eden Erciyes Kayak Merkezi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok yarışma, etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Erciyes, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası'nın yanı sıra Travellers Choice ödülüne de sahip kayak merkezi olurken, pandemi döneminde dünyanın ilk ve tek güvenli kayak merkezi sertifikası olan Bureau Veritas (Safe Ski Resort) belgesini elde etme başarısını da gösterdi. Son süreçte ise alternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer almaya hak kazanan uluslararası çapta eşsiz bir kış destinasyonu haline gelen Erciyes, 2021'in En İyi Kayak Merkezleri yarışmasında İtalya'daki kayak merkezi Zinnen Dolomites ile yarışarak Türkiye'yi bu konuda temsil eden tek kayak merkezi oldu.

Erciyes Kayak Merkezi ayrıca ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile ülkemizde Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine de sahip kayak merkezi olarak dikkat çekiyor.

SAATLERDE DÜZENLEME

Mevsim koşullarına bağlı olarak Haziran ayında dahi kayak yapılabildiği görülen ve yerli, yabancı turistlerin ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan mekanik tesisler ve pistler 7 Nisan 2021 itibari ile 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelere kurulan toplam 154 karlama makinesi ile pistlerin kar takviyesi yapılan Erciyes, kayak severlerin uğrak kayak merkezi olarak hizmet veriyor.

SNOWCAT DENEYİMİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunmaya özen gösteren Erciyes Kayak Merkezi'nde paletli kar aracı olan Snowcat turları devam ediyor. Snowcat ile Erciyes'i keşfetmek isteyenler için gerçekleştirilen etkinlikte isteyen Çobanini Kamp Alanı'na kadar çıkıp gezerek geri dönüyor, dileyen de kayakla bol kar keyfi yapmayı tercih ediyor. Öte yandan "Cat Ski" uygulaması sayesinde snowtruck ile yukarılara çıkıp bol karda muhteşem Erciyes'i tecrübe edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI