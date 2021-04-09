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  3. Kayı Boyu Derneğinden bildiriye sert tepki! "Şiddetle kınıyoruz"

Kayı Boyu Derneğinden bildiriye sert tepki! "Şiddetle kınıyoruz"

Emekli amirallerin gece yarısı yayınladığı bildiriye tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden geldi. Yapılan açıklamada "Milleti hedef alan bildiriyi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Kayı Boyu Derneğinden bildiriye sert tepki! "Şiddetle kınıyoruz"

Emekli 104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, bir tepki de Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden geldi. Konu ile ilgili dernek adına açıklama yapan Eskişehir Kayı Boyu Dernek Başkanı Kazım Duman, bildiriyi şiddetle reddettiklerini ifade etti.

"MİLLETİ HEDEF ALAN BİLDİRİYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Duman, "Damarlarında dolaşan asil kan ve referans aldığı şanlı tarihiyle, yüreği vatan sevgisi ile coşan insanlar olarak buraya toplandık ve bildiriye imza atıyoruz. Aziz milletimizin huzurunda ifade etmek isteriz ki son zamanlarda ülke gündemimizi meşgul eden ve bizleri üzüntüden öte teyakkuza geçiren 104 eski ve emekli amiral tarafından imza altına alınan bildirideki ifadeleri şiddetle reddediyor kabul etmiyoruz. Tarihte hep güçlü olmuş dünyaya yön vermiş ve şimdi de gelişmiş bir ülke haline gelmekte olan Türkiye Cumhuriyeti bu hedefe hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Fakat, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emperyal sömürü düzeni ve hain işbirlikçilerinin aleni ya da dolaylı saldırılarına maruz kalmıştır. Şanlı Türk ordusunun bir neferi olmaktan feyz ve nasip alamamış bu emekli amirallerin yaptığı açıklama şekline bakıldığında ABD, AB gibi batı ve terör destekçisi kaynaklardan alınan emir ve cesaretle hazırlandığı görülen, milli iradenin tecellisi devlet yönetimini ve milletimizi hedef alan bu bildiriyi nefretle kınıyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayı Boyu Derneğinden b

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