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Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü? | Kayıhan Güven hayatı

2011'den bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde öğretim görevliliği yapan Kayıhan Güven'den acı haber geldi. Peki Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü? İşte detaylar...

Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü? | Kayıhan Güven hayatı

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Kurucu Genel Yayın Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kayıhan Güven'den acı haber geldi. Peki Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü? İşte ayrıntılar...

KAYIHAN GÜVEN KİMDİR?

Kayıhan Güven, 1952 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Bir süre askeri hâkimlik yaptı.

1982'de Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.
1980'li ve 1990'lı yıllarda Cumhuriyet gazetesinde gazetecilik deneyimi oldu.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı.

 Yeditepe, İstanbul Ticaret, Marmara ve Galatasaray Üniversitelerinde görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi İletim'i, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı MİHA'yı, yine bu birimin yayın organı MİHABER'i, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını Yeditepe Postası'nı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını İtalik'i, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimi İstanbul Aydın Haber Ajansı'nı (İAHA) ve bu birimin yayın organı GÖZ dergisini kurdu.

Marmara Üniversitesi'nde üç defa “Yılın Hocası” ödülüne layık görülen Güven, ayrıca öğrencileriyle birlikte 30'a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza attı.

Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü?

KAYIHAN GÜVEN ÖLDÜ MÜ?

Kayıhan Güven 4 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Güven 68 yaşındaydı...

KAYIHAN GÜVEN NEDEN ÖLDÜ?

Kayıhan Güven'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesinin 5 Ocak 2021 Salı günü öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kayıhan Güven kimdir? | Öldü mü? | Kayıhan Güven neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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