Kayıp gençten kahreden haber! Hüseyin Beyhan'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Bursa'da kaybolan geçten acı haber geldi. 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

ORMANLIK ALANDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mustafakemalpaşa ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Beyhan'dan haber alınamaması üzerine ilgili birimlere haber verildi. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Beyhan'ı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda Beyhan'ın cansız bedeni yerleşim birimine 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda cansız bedenini buldu.

İNTİHAR ETTİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan gencin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmaya dün akşam kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Yıldırım Belediyesi, ANDA Arama Kurtarma, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Bölgede genci gören mahalle sakinlerinin ifadelerine göre yaklaşık 150 kişiden oluşan ekipler tarafından termal drone ile arama çalışması başlatılmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı