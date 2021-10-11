Kayıp kızının kendinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini öğrendi! Anne canlı yayında sinir krizi geçirdi!

Ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Melisa Varol, 6 Ekim Çarşamba günü evden işe gideceğini söyleyerek ayrıldı.

Günlerdir haber alınamayan kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvuran aile, Melisa Varol'u 32 yaşındaki akrabasının kaçırdığını iddia etti.

Çalıştığı iş yerinden Melisa'nın; her gün uzun boylu, gözlüklü bir kişi tarafından kırmızı araçla alındığını öğrenen aileye bu kişinin uzun zamandır kızlarının peşinde olan, akrabaları Semih Ceylan olduğunu düşünüyordu.

"KIZIMIN 14 YAŞINDAN BU YANA PEŞİNDEYMİŞ"

Anne Hamiyet Varol, Semih Ceylan'ın evde kimse yokken Melisa'yı tehdit edip ardından darp ettiğini öne sürdü. Memleketleri Giresun'dan geldikten sonra İstanbul'da tutunabilmek için yardım ettiklerini dile getirdiği Semih Ceylan'ın kızlarına gözünü diktiğini ileri süren Varol, "Kızımın 14 yaşından bu yana peşindeymiş" dedi.

KIZININ EVLENDİĞİNİ ÖĞRENEN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Melisa Varol'u kaçırdığı iddia edilen şahsın annesi Fatma Ceylan yayına bağlanarak ikilinin evlendiğini söyledi. Kızının evlendiğini duyan anne, "Nasıl evlenir bu çocuk? Benim çocuğum daha öğrenci... Nasıl evlenir, nasıl, nasıl?" diyerek sinir krizi geçirdi. Elindeki su şişesini fırlatan ve kendisini yerlere atan acılı annenin tepkisi üzerine Fatma Ceylan, telefonu kapattı. Varol, kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabaları ile evlenmesini kabul etmedi.

"PEKİ NEDEN 35 YAŞINDAKİ BAŞKA BİRİNE VERMEK İSTEDİ"

Fatma Ceylan'ın ardından 18 yaşındaki Melisa Varol da canlı yayına bağlandı. "Annemle babamın konuşmasını istemiyorum. Ben evlendim. Dört senedir birlikteliğim vardı. Annem de haber dardı. Semih'e 32 yaşında diye vermiyor beni peki neden 35 yaşındaki başka birine vermek istedi?" diyerek annesine tepki gösterdi.

"BABAM ANNEMİ ALDATIYORDU"

Ailesinin kendisi için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Melisa Varol, "Madem çok güzel bir aileydiler de neden babam ilk aşkıyla annemi aldatıyordu. Telefonunda hala mesajları var... Ben bu insanlardan nefret ettim" şeklinde konuştu.

"EĞER YAPTIYSA HELAL OLSUN, ONUN ALNINDAN ÖPERİM"

Kızının sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan Hamiyet Varol, eşinin arkasında durarak "Ben öyle bir şeyi bilmiyorum sen nereden biliyorsun? Eğer yapabildiyse helal olsun. Ben onu alnından öperim" ifadesinde bulundu.