Kayıp olarak aranıyordu! Ev arkadaşlarından itiraf geldi! "İple boğup, dereye attık" Kocaeli'nde 3 aydır kayıp olarak aranan kişinin, anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşları tarafından boğularak öldürüldüğü ve dereye atıldığı tespit edildi. Henüz cesede ulaşılamazken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde aralarında anlaşmazlık yaşayan arkadaşların kavgası ölümle sonuçlandı. Tersanede işçi olarak görev yapan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp başvrusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, olayı aydınlattı. Duman’ın araba anlaşmazlığı yaşadığı 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. İPLE BOĞUP CESEDİ DEREYE ATTILAR Gözaltında ifadesi alınan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken, Duman’ın ev arkadaşı olan 3 kişinin çıkan tartışma neticesinde Durmaz'ı iple boğarak Gemlik’te dereye attıkları itiraf edildi. CESET BULUNAMADI İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik’te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama çalışması başlattı. Uzun süren aramalarda Duman’ın cesedi bulunamazken arama çalışmalarının süreceği öğrenildi. ARAÇLARINDA TARİHİ ESER BULUNDU Şüpheli şahısların kullandıkları araçlarında ise tarihi eser niteliği taşıyan altın sikkeler ele geçirildi. Yapılan aramada ,şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. İncelemeler sonrası şahısların tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. ​​​​​​​ ​​​​​​​ Kocaeli