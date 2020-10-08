Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Cin, basın mensuplarıyla buluştu

Pendik'in ilk kadın kaymakamı olarak göreve başlayan kaymakam Hülya Kaya ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nde organize edilen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya gazetemiz ve internet sitemiz imtiyaz sahibi İbrahim Şahin de katılım sağladı.

Toplantıda söz alan Kaymakam Hülya Kaya, görev süresince Pendik’te pozitif ayrımcılık yapacağını kadın ve çocukların ağırlık kazanacağı projeleri hayata geçirmek istediğini dile getirdi. İlçe tarihinin ilk kadın kaymakamı olduğunu anımsatan Hülya Kaya, Pendik’te kadın elinin ve şefkatinin hissedileceğini dile getirdi.

KAYMAKAM KAYA'DAN UYUM VURGUSU

Belediye Başkanı Ahmet Cin ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Kaymakam Kaya, Pendik’teki sorunların çözümü için birlik ve beraberlik duygularıyla mücadele edeceklerini söyledi.

İBB'NİN YARATTIĞI MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Kaymakam Kaya'nın ardından Belediye Başkanı Ahmet Cin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Cin, İBB’nin yapması gereken pek çok yol çalışmasını olarak üstlendiklerini ve mağduriyetleri giderdiklerini belirtti.

"TABLETLERİ ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

Koronavirüs pandemisi sürecinde öğrenciler dersleri izlemesi için tablet ihtiyacı öne çıkarken Başkan Cin, ‘Tablet Dayanışması’ kampanyasının sürdüğünü dile getirerek," İhtiyaç dahilinde, şuana kadar yaklaşık 3 bin başvuru yapıldı. Kriterlerimiz doğrultusunda, ihtiyacı en çok olan, maddi durumu en kötü ailelerimizi öncelikli olarak tabletleri peyderpey öğrencilerimize ulaştıracağız." diye konuştu.

YER ALTI OTOPARKI İÇİN NET KONUŞTU

Başkan Cin, yarım kalan “Sahil Yer Altı Katlı Otoparkı” çalışmasının ocak ayına kadar durdurulduğunu ifade ederek, İBB’ye kendi imzasıyla resmi dilekçe verdiklerini ancak konu hakkında geri dönüş sağlanmadığını söyledi. Başkan Cin, yer altı otoparkıyla ilgili aldıkları karar çerçevesinde İBB'nin sorumluluğu içerisindeki bu alanı da kaynak bulup açacaklarını kaydetti.

Toplantı sonunda Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek Pendiklilere sevgilerini ilettiler.