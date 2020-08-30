Kaymakamlık açıkladı! Koronavirüs sebebiyle Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Karataş köyü yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda karantina altına alındı.

Palu Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karataş köyünün koronavirüs sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

”Korona virüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Karataş köyümüzde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır”

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 30 Ağustos 2020'de 42 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı 6 bin 326’ya yükseldi.

Bugün toplam 91 bin 302 kişiye koronavirüs testi yapılırken, bin 482 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam koronavirüs vaka sayısı 268 bin 546 oldu. Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte koronavirüsü yenen toplam hasta sayısı da 243 bin 839'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısı ise 945.