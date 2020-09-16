Her ilçede bulunan kamu kurumu olan kaymakamlıklar, kamu ve idarenin işlerinin yürütülmesini sağlarlar. Çoğunlukla vatandaşların devletle ilgili işlerini yaparken uğradığı kaymakamlıklar, her kurumu gibi belirli çalışma saatlerine tabiidir. Bu kapsamda kaymakamlıklarda işi olanlar Kaymakamlık çalışma saatleri 2020 |Kaymakamlık kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? konusunu araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Kamu kurumu olan kaymakamlıklar hafta içi vatandaşlara hizmet vermektedir. Her ilçede saat 08.30'da açılmaktadır. Saat 17.00 itibariyle ise vatandaşlara hizmet vermemektedir. Kaymakamlıklar hafta sonu çalışmamaktadır.

KAYMAKAMLIK KAÇTA AÇILIYOR?

Kaymakamlıklar hafta içi saat 08.30 itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başlar. Saat 12.30 - 13.30 arasında öğle molas yapmaktadır.

KAYMAKAMLIKLAR KAÇTA KAPANIYOR?

Kaymakamlıklar hafta içi saat 17.00 itibariyle vatandaşlara hizmet vermeyi bitirmektedirler.

KAYMAKAMLIKLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Kaymakamlıklar hafta içi 5 gün boyunca saat 08.30-17.00 arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu her kamu kurumu gibi kapalıdır.

KAYMAKAMLIKLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.



