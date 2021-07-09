2021-Kaymakamlık artık gelip çattı. Bu hafta sonu tüm gözler 2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında olacak. ÖSYM, adayların sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Peki Kaymakamlık sınavı saat kaçta 2021? Kaymakamlık sınavı nerede yapılacak? Hangi konulardan kaç soru çıkacak? İşte Kaymakam adaylığı sınav giriş belgesi sorgulama ve diğer tüm detaylar.

2021-KAYMAKAMLIK GİRİŞ BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Kaymakamlık sınavı için başvurular 26 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. 30 Haziran'da da Kaymakamlık sınav giriş belgesi yayımlandı. Giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

KAYMAKAMLIK GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAMLIK SINAVI SAAT KAÇTA 2021?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ankara'da organize edilecek.

HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Bu yıl Kaymakamlık sınavında 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sunulacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinde Türkçeden 14, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinden 4, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısından 10 ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Haklarından 6 soru sorulacak.

Alan Bilgisi Testinde de Anayasa Hukukundan 13, İdare Hukukundan 18, Türkiye’nin İdari Yapısından 14, Türkiye’de Mahalli İdarelerden 9, ekonomiden 12 soru çıkacak.