Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

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Cayman Adaları, Karayipler'de Küba'nın güneyinde Jamaika'nın kuzeybatısında yer alan başlıca 3 adadan oluşan Birleşik Krallık'a bağlı ada topluluğudur. Georgetown en büyük yerleşim yeridir. Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti? “George Town” şehri Kayman Adaları (Cayman)'nın başkentidir. Kayman Adaları (Cayman)'nın Para Birimi Nedir? “Cayman Adaları Doları”Kayman Adaları (Cayman)'nın para birimidir. Kayman Adaları (Cayman)'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın telefon alan kodu : + 1 Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Cayman Adaları Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Başkent Telaffuzu George Town Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Cayman Islands Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Başkent Telaffuzu George Town Kayman Adaları (Cayman)'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir