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Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kayman Adaları (Cayman)'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kayman Adaları (Cayman) hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Cayman Adaları, Karayipler'de Küba'nın güneyinde Jamaika'nın kuzeybatısında yer alan başlıca 3 adadan oluşan Birleşik Krallık'a bağlı ada topluluğudur. Georgetown en büyük yerleşim yeridir.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti?

“George Town” şehri Kayman Adaları (Cayman)'nın başkentidir.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Para Birimi Nedir?

“Cayman Adaları Doları”Kayman Adaları (Cayman)'nın para birimidir.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın telefon alan kodu : + 1

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Cayman Adaları

Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

George Town

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Cayman Islands

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

George Town

Kayman Adaları (Cayman)'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?

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