Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kayman Adaları (Cayman)'nın Bayrağı Nasıldır?
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Cayman Adaları, Karayipler'de Küba'nın güneyinde Jamaika'nın kuzeybatısında yer alan başlıca 3 adadan oluşan Birleşik Krallık'a bağlı ada topluluğudur. Georgetown en büyük yerleşim yeridir.
Kayman Adaları (Cayman)'nın Başkenti?
“George Town” şehri Kayman Adaları (Cayman)'nın başkentidir.
Kayman Adaları (Cayman)'nın Para Birimi Nedir?
“Cayman Adaları Doları”Kayman Adaları (Cayman)'nın para birimidir.
Kayman Adaları (Cayman)'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kayman Adaları (Cayman)'nın telefon alan kodu : + 1
Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Cayman Adaları
Kayman Adaları (Cayman)'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
George Town
Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Cayman Islands
Kayman Adaları (Cayman)'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
George Town
Kayman Adaları (Cayman)'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce