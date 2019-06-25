Kayra Şenocak kimdir? Kiminle evlendi?

Oyuncu Kayra Şenocak Ayşe Karadavut ile evlendi. Çiftin nikah törenine ailesi ve yakın çevresi katıldı. Düğünde ise özel anlar geceye damga vurdu.

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR? KİMİNLE EVLENDİ?

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Karadenizlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

Kayra Şenocak, 1998yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz'ın yazdığı veAlişan, Erkan Petekkaya,Yeşim Büber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide, 'Bilal' rolünü canlandıran Kayra Şenocak, geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi.

Kayra Şenocak, 1999 yılında Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu.

2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan "Yağmurdan Sonra" dizide "İbrahim" karakterini canlandırırken Seçil Mutlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Sefa Zengin ile birlikte rol aldı.

2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan "Kapıda Biri mi Var" adlı programı nişanlısı Ebru Karanfilci ile beraber sundu.

2008-2009 yılları arasında Dolu Dizgin Yıllar, 2008 yılında başrollerini Buket Dereoğlu ile paylaştığı Pulsar adlı dizide Orhan Bilgiç karakterine hayat vermiştir. 2014 yılında vizyona giren Abbas`ın Melekleri adlı sinema filminde oynamıştır.

2012 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" adlı klibinde oynadı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğiniKudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizide Kayra Şenocak "Hasan" karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutumluer, (Boris Zaharyas), Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Damla Aslanalp (Lara Zaharyas), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Naz Elmas (Azize), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Güzel yemekler yapan Kayra Şenocak, özellikle balık, et yemekleri ve salata çeşitlerini iyi yapmaktadır.

Kayra Şenocak, 1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlendi. 2001 yılında boşandı. Mert adında bir oğlu vardır.

Kayra Şenocak, 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanlandı. 2007 yıl sonlarına doğru ayrıldılar.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

Ayıp Ettik

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Hasan) (TV Dizisi)

2014 - Abbas'ın Melekleri (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Abdülmalik) (TV Dizisi)

2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2011 - İnsan Aldandı (Yavuz) (TV Dizisi)

2011 - Sudan Sebepler (Okan) (TV Dizisi)

2009 - Parmaklıklar Ardında 3. Sezon (Kaya) (TV Dizisi)

2008 - Pulsar (Orhan Bilgiç) (TV Dizisi)

2008 - Mert İle Gert (Sünnetçi) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Doludizgin Yıllar (Ömer) (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (Sedat) (TV Dizisi)

2007 - Gönül Salıncağı (Doktor) (TV Dizisi)

2007 - Eksik Etek (TV Dizisi)

2006 - Yağmurdan Sonra (İbrahim) (TV Dizisi)

2006 - Sevda Çiçeği (Ruşen) (TV Dizisi)

2006 - Selena (Gökhan) (TV Dizisi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Ali) (TV Dizisi)

2007 - Binbir Gece 2. Sezon (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2005 - Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 - Omuz Omuza (Onur) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma(Emre) (TV Dizisi)

2003 - Pilli Bebek (Cemal) (TV Dizisi)

2002 - Yarım Elma (Koray) (TV Dizisi)

2002 - Kuzenlerim (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2000 - Ona Bakma Bana Bak (Osman) (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Prezneci Ömer) (TV Dizisi)

1999 - Hayal Kurma Oyunları (Mustafa) (Sinema Filmi)

1999 - Ah Bir Zengin Olsam (Hakan) (TV Dizisi) (öğrenci)

1998 - 2002 - Aynalı Tahir (Bilal ) (TV Dizisi)

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)