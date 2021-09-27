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Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şevval Şahin'den dayak yediği iddia edilen Kayra Türkoviç merak konusu oldu. Peki Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile mesajlaştığı için Şahin'in tokat attığı öğrenilen Kayra Türkoviç'in kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

KAYRA TÜRKOVİÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey finalisti Kayra Türkoviç, 19 yaşında. Türkoviç, 1.83 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nde birinci sınıf öğrencisi.

Kayra Türkoviç'in, Yiğit Marcus Aral ile yazıştığı iddiasıyla sinirlenen Şevval Şahin, defilede Kayra Türkoviç ile karşılaşınca çıldırdı.

Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kayra Türkoviç'in üzerine yürüyerek tokat atan Şahin'in, genç mankene hakaretler savurduğu ileri sürüldü. Şahin, Türkoviç kulisten çıkarıldığında güçlükle sakinleştirildi.

Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında?

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