Kayseri yarın okullar tatil mi? sorusu Kayserililer tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Kayseri'de okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Kayseri yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.