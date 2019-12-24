Kayseri yarın okullar tatil mi? sorusu Kayserililer tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 25 Aralık'ta Kayseri'de okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Kayseri yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Kayseri okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

25 ARALIK KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Yahyalı İlçe Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile Yahyalı'nın yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı sebebiyle 1 gün süre ile ara verildiği duyurdu. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.